Ара Баблоян принял новоназначенного посла Бразилии Ажемара де Мендонса Санктоса
21 февраля председатель НС Ара Баблоян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Армении Ажемара де Мендонса Санктоса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.
Глава парламента поздравил посла с началом дипломатической миссии в Армении и пожелал успехов.
По словам А.Баблояна, далеких друг от друга Армению и Бразилию объединяют теплые дружественные отношения и наличие бразильской армянской общины.
Председатель НС, обратившись к деятельности армянской общины Бразилии, охарактеризовал ее членов как честных и достойных граждан.
Спикер констатировал, что отношения между РА и Бразилией из года в год развиваются и расширяются, открывая горизонты для новых сфер сотрудничества.
А.Баблоян подчеркнул важность совершенных на высшем уровне визитов и достигнутых в их итоге договоренностей.
Председатель НС, затронув деятельность парламентских групп дружбы и оживление сотрудничества, выразил надежду, что как опытный дипломат г-н Санктос посодействует углублению армяно-бразильских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.
Собеседники коснулись региональных вопросов, особо выделив шаги по обеспечению мира и стабильности.
Новоназначенный посол Бразилии в РА, поблагодарив А.Баблояна за прием, представил свои предстоящие планы, инициативы по расширению двусторонних отношений и сотрудничества.
По словам дипломата, достигнутые в ходе встречи глав двух стран договоренности, в частности подписанные договоры, будут осуществлены после их ратификации в Сенате Бразилии. Посол отметил, что ратификация позволит реализовать новые программы в сельскохозяйственной сфере, открыть бразильский рынок для армянского производителя, увеличить объемы товарооборота.
Ажемар де Мендонса Санктос заметил, что является сторонником деловой дипломатии и у него множество связанных с Арменией программ.Новоназначенный посол выразил готовность тесно сотрудничать с НС РА, содействуя активизации деятельности парламентских групп дружбы.