Ара Баблоян принял новоназначенного посла Бразилии Ажемара де Мендонса Санктоса

21 февраля председатель НС Ара Баблоян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Армении Ажемара де Мендонса Санктоса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Глава парламента поздравил посла с началом дипломатической миссии в Армении и пожелал успехов.

По словам А.Баблояна, далеких друг от друга Армению и Бразилию объединяют теплые дружественные отношения и наличие бразильской армянской общины.

Председатель НС, обратившись к деятельности армянской общины Бразилии, охарактеризовал ее членов как честных и достойных граждан.

Спикер констатировал, что отношения между РА и Бразилией из года в год развиваются и расширяются, открывая горизонты для новых сфер сотрудничества.

А.Баблоян подчеркнул важность совершенных на высшем уровне визитов и достигнутых в их итоге договоренностей.

Председатель НС, затронув деятельность парламентских групп дружбы и оживление сотрудничества, выразил надежду, что как опытный дипломат г-н Санктос посодействует углублению армяно-бразильских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

Собеседники коснулись региональных вопросов, особо выделив шаги по обеспечению мира и стабильности.

Новоназначенный посол Бразилии в РА, поблагодарив А.Баблояна за прием, представил свои предстоящие планы, инициативы по расширению двусторонних отношений и сотрудничества.

По словам дипломата, достигнутые в ходе встречи глав двух стран договоренности, в частности подписанные договоры, будут осуществлены после их ратификации в Сенате Бразилии. Посол отметил, что ратификация позволит реализовать новые программы в сельскохозяйственной сфере, открыть бразильский рынок для армянского производителя, увеличить объемы товарооборота.

Ажемар де Мендонса Санктос заметил, что является сторонником деловой дипломатии и у него множество связанных с Арменией программ.

Новоназначенный посол выразил готовность тесно сотрудничать с НС РА, содействуя активизации деятельности парламентских групп дружбы.