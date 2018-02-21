"Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes, его стоимость составляет $12,38 млрд долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте издания.

На втором месте в рейтинге самых дорогих компаний - Mail.ru Group, занимающая 41% рынка доставки еды, стоимость которой почти в 2 раза ниже лидера рейтинга и составляет $6,86 млрд.

В топ-5 рейтинга также вошли электронная доска объявлений Avito, основанная в 2007 году Владимиром Правдивым, интернет-магазины Wildberries и Lamoda.



