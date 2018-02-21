В ближайшие дни сохранится солнечная погода

21-го февраля – днем, 23-25-го февраля на территории Армении осадков не ожидается. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 22-го февраля – в отдельных районах, 26-го февраля – в значительной части областей, время от времени ожидаются осадки. Ветер – юго-западный, 3-8 м/сек. 22-25-го февраля, 26-го февраля – ночью, температура воздуха повысится на 4-5 градусов, 26-го февраля – днем, опустится на 2-3 градуса.

В Ереване 21-го февраля – днем, 23-25-го февраля осадков не ожидается. 22-го февраля , 26-го февраля – время от времени ожидаются осадки в виде дождя.