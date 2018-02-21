Бако Саакян принял участие в заседании коллегии полиции Арцаха
12:51, 21 Февраль, 2018
21 февраля Президент Бако Саакян принял участие в заседании коллегии полиции Республики Арцах по обобщению итогов деятельности в 2017-ом году.
Президент дал в целом удовлетворительную оценку работе полиции за отчетный период. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
«В борьбе против преступности необходимо уделять особое внимание расширению оперативных возможностей и усилению профилактической работы с целью предупреждения и нейтрализации преступлений на начальном этапе», - подчеркнул в своем выступлении глава государства, выразив уверенность, что руководство и весь личный состав полиции готовы решать поставленные перед ними задачи, для чего в системе имеется соответствующий потенциал.