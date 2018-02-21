Время в Ереване: 11:07:36,   21 Февраль

Бако Саакян принял участие в заседании коллегии полиции Арцаха


21 февраля Президент Бако Саакян принял участие в заседании коллегии полиции Республики Арцах по обобщению итогов деятельности в 2017-ом году.
Президент дал в целом удовлетворительную оценку работе полиции за отчетный период. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Бако Саакян отметил, что и в 2018-ом году от полиции потребуется ежедневная кропотливая работа в процессе выполнения оперативной служебной деятельности. 
«В борьбе против преступности необходимо уделять особое внимание расширению оперативных возможностей и усилению профилактической работы с целью предупреждения и нейтрализации преступлений на начальном этапе», - подчеркнул в своем выступлении глава государства, выразив уверенность, что руководство и весь личный состав полиции готовы решать поставленные перед ними задачи, для чего в системе имеется соответствующий потенциал.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации