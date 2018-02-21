В Армении развивают информационные туристические центры: туристы будут информированы и довольны

В Армении развивают информационные туристические центры: в ее различных населенных пунктах их число дойдет до 7. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор Фонда развития туризма в Армении Ара Хзмалян. Такие центры есть уже в Гарни, Горисе, Гюмри, Севане и СЭЗ Мегри.

«Мы хотим предоставлять туристам по возможности полноценную информацию. Планируем открыть новый информационный центр в а/п «Звартноц», который будет насыщен всем инструментарием для предоставления полноценной информации, а также рекламными материалами. Кроме того, рано или поздно, активнее станет туристический поток к общинам, что означает, что и там нужны будут информационные центры и хорошо подготовленные кадры»,- сказал директор Фонда развития туризма в Армении Ара Хзмалян. По его словам, особенно важно наличие информационного туристического центра в СЭЗ Мегри, поскольку ожидается рост потока туристов из Ирана. В сотрудничестве с UNDP, еще один информационный туристический центр откроется в Лори.

Как сказал директор Фонда развития туризма в Армении Ара Хзмалян, не столь важно число информационных туристических центров, как их скоординированная работа. «Одна из основных задач – отсутствие связи между этими центрами. Иногда требуется обеспечить оперативную связь между этими центрами, чтобы на пути следования туриста не образовался дефицит информации»,- сказал директор Фонда развития туризма в Армении Ара Хзмалян. По его словам, очень важно, чтобы информационные туристические центры – кроме своей основной функции, служили также аналитическими центрами.

«Вы знаете, что наши кадровые и материальные ресурсы невелики, и мы намерены сделать информационные туристические центры чем то вроде филиалов. Здесь будут вестись учетные документы и журналы, их анализ позволит оценить – что интересует туристов, а это позволит разработать более разумную политику и вести более целенаправленные действия»,- сказал директор Фонда развития туризма в Армении Ара Хзмалян. По его словам, очень важно, чтобы все время готовились и проходили переподготовку новые кадры. «Возм ожно, что в общинах мы не сможем найти столь подготовленные кадры, чтобы они могли владеть языками, имели культуру преподнесения информации, знали страну, имели широкий кругозор – что необходимо при непосредственном общении с туристами, умели лотвечать на вопросы»,- сказал директор Фонда развития туризма в Армении Ара Хзмалян. По его словам, целью ведомств, занимающихся развитием туризма в Армении, является создание таких информационных туристических центров, которые были бы самодостаточны и самофинасируемы. Помощь же с их стороны будет методологичекого характера.

Ани Назарян