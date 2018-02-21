Европейские индексы - 20-02-18

МОСКВА, 21 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.83% и составил 12487.90 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.64% и составил 5289.86 пункта, британский FTSE снизился на 0.01% и составил 7246.77 пункта, российский MICEX вырос на 0.67% и составил 2270.12 пункта, а RTSI вырос на 0.11% и составил 1261.03 пункта.