Президент в своем послании подчеркнул победу в войне и готовность к новым победам: депутат

Депутат Национального собрания Республики Армения Мигран Акопян выделяет три важных момента в послании президента Сержа Саргсяна по случаю Дня возрождения Арцаха и 30-летия Карабахского движения.

«Первым акцентом является то, что основа государственности нашей страны была поставлена Карабахским движением, и наше дальнейшее развитие связано с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Во-вторых, президент подчеркивает, что, как и 30 лет назад, сегодня Азербайджан продолжает бахвальство. Серж Саргсян в своем послании подчеркнул, что в войне мы победили и готовы сделать то же самое, если противник попытается сделать то, что было 30 лет назад», - сказал в беседе с Арменпресс Мигран Акопян.

По его словам, третьим важным посланием Сержа Саргсяна является следующее: «За последние 30 лет нам удалось добиться немалых успехов, но мы должны продолжать процесс государственного строительства и экономического развития на основе защиты прав человека».