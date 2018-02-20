В Венесуэле началась продажа национальной криптовалюты

Власти Венесуэлы во вторник официально открыли продажу национальной криптовалюты петро. Как сообщил вице-президент южноамериканской республики Тарек эль-Айссами, процесс реализации цифровой валюты начался ровно в полночь (7:00 мск), передало Венесуэльское агентство новостей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодняшний день войдет в историю. [Венесуэла] стала первой нацией, которая запустила в продажу свою криптовалюту, обеспеченную собственными резервами и природными богатствами", - заявил эль-Айссами, выступая по национальному телевидению. Он сообщил, что на правительственном портале www.elpetro.gob.ve опубликована инструкция для желающих приобрести петро. Покупателями могут стать как проживающие в Венесуэле физические и юридические лица, так и граждане иностранных государств.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в начале января объявил, что будет выпущено в общей сложности 100 млн единиц петро, из которых 82,4 млн будут доступны для инвесторов на первом этапе. Стоить один петро будет столько же, сколько и баррель венесуэльской нефти - порядка $60 в настоящее время.





