Товарооборот между Арменией и Россией в 2017 году вырос на 26,1%

Под председательством сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией – Премьер-министра РА Карена Карапетяна и Министра транспорта РФ Максима Соколова в Правительстве РА состоялось 18-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РА и РФ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Карапетян с удовлетворением подчеркнул, что практически всë, что было намечено на 2017 год, выполнено. «Имеем рост практически по всем показателям, и мы общаясь с Максимом Юрьевичем отметили возможные точки роста и пути диверсификации наших отношений. По нашим данным, в течение 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на 26,1%, при этом экспорт из Армении вырос на 44,6%, а импорт – на 19,1%», - сказал Карен Карапетян.

Коснувшись экономических показателей Армении, Премьер-министр подчеркнул, что в 2017 году рост экономической активности составил 7,7%, рост внешнеторгового оборота – 26,9%, экспорта – 25,2%, импорта – 27,8%, в сфере предоставления услуг рост составил 14,4%, рост объема промышленной продукции – 12,6%, инфляция составила 2,6%.

«В январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост экономической активности составил 10,2%, рост в промышленности – 13,9%, в строительстве – 19,7%, рост внешнеторгового оборота – 47,6%, рост экспорта – 45,2%, импорта – 48,9%, услуг – 15,2%. Сейчас мы находимся на хорошем подъемном тренде, и мы очень заинтересованы, чтобы в этом подъемном тренде максимально участвовали наши российские друзья и коллеги», - отметил Глава Правительства, акцентировав, что межправительственная комиссия является одной из важнейших площадок армяно-российского двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр проинформировал, что с Максимом Соколовым достигнута договоренность о назначении конкретных ответственных по различным направлениям для продвижения программ.

«Сегодня Армения, будучи небольшим рынком, может привлечь наших партнеров, инвесторов тем, что является членом ЕАЭС, имеет льготный выход на 180-миллионный евразийский рынок. Важной темой обсуждений была Мегринская свободная экономическая зона в контексте программ подписания соглашения между ЕАЭС и Ираном о свободной торговле. Полагаю, что эта площадка будет очень специфической», - сказал Карен Карапетян, отметив важность участия российского капитала в свободной экономической зоне.

По словам Премьер-министра, в рамках государственно-частного сотрудничества видна большая заинтересованность бизнеса также в плане реализации программ в сфере строительства, в частности, в направлении строительства дорог и водохранилищ. Карен Карапетян отметил, что видит большой потенциал реализации программ в рамках армяно-российского инвестиционного фонда, импортозамещения в России, программ лизинга сельхозтехники.

«Учитывая также возможности торговых систем GSP+ с ЕС, GSP с США, Канадой, Японией, Швейцарией, Норвегией, мы готовы создать в Армении для российского капитала комфортные условия, чтобы он осуществлял здесь деятельность исходя из своих интересов», - отметил Карен Карапетян.

Министр транспорта РФ, сопредседатель Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией Максим Соколов поблагодарил Премьер-министра Карена Карапетяна за конструктивную оценку работы, выполненной в рамках межправительственной комиссии. Он отметил, что после состоявшегося в июле 2016 года последнего заседания комиссии были многочисленные встречи и в двустороннем формате, и между членами межправительственной комиссии, и между ведомствами двух стран.

«Наше сотрудничество всегда находилось на высоком уровне, и можно сказать, что сейчас оно достигло новой ступени, и это отражено также в экономических результатах. Говоря в численном выражении, двусторонний товарооборот достиг рекордного в истории нашего сотрудничества уровня – более 1 млрд 700 млн долларов США. Отрадно, что большими темпами растет также объем поставок армянской продукции на российский рынок: по нашим оценкам, в течение предыдущего года он вырос более чем на треть по сравнению с 2016 годом. Мы это связываем не только с устойчивым развитием наших экономик – России и Армении, но и с углублением интеграции в рамках Евразийского экономического союза», - подчеркнул Максим Соколов.

Министр транспорта России выразил единое с Премьер-министром РА мнение относительно того, что с членством в ЕАЭС Армения получила возможность выхода на имеющий более 180 миллионов населения рынок, в рамках которого гарантированы свободное движение товаров, отсутствие таможенного контроля, единые правила санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

«Все это наряду с прилагаемыми Правительством Армении усилиями создает предпосылки для увеличения притока прямых иностранных инвестиций в Армению, и мы видим заинтересованность российского капитала. В сегодняшней встрече участвуют наши партнеры, которые планируют развивать свои программы и в сфере дорожного строительства, и в области государственно-частного сотрудничества, и в сфере информационных технологий, во всех областях нашего сотрудничества. В этом числе, конечно, мы в первую очередь видим большой потенциальный интерес в указанных Вами областях», - отметил Министр транспорта РФ.

На заседании сперва был заслушано и принято к сведению сообщение ответственных секретарей сторон о выполнении протокола предыдущего заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РА и РФ, затем началось рассмотрение вопросов повестки дня. Были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности, авиации, в том числе касающиеся развития малой авиации, предоставления пятой степени свободы деятельности российским авиакомпаниям, сотрудничества в сфере туризма, проведения армяно-российского межрегионального форума и другие темы.

В рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией состоялась беседа Премьер-министра Карена Карапетяна и Министра транспорта РФ Максима Соколова с глазу на глаз. Собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня армяно-российского сотрудничества, была подчеркнута важность продолжения шагов, направленных на углубление армяно-российских торгово-экономических отношений и активизацию торгового оборота. В этом контексте стороны отметили необходимость активной работы армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и проведения регулярных встреч.