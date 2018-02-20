Nikkei: Toyota вложит $2,8 млрд в развитие экологически чистых автомобилей

Крупнейший автоконцерн Японии Toyota вложит 300 млрд иен ($2,8 млрд) в создание научно-исследовательского центра, который будет заниматься разработкой широкой линейки экологически чистых автомобилей. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Nikkei.

Отмечается, что при разработке новых машин центр будет ориентироваться на особенности законодательства различных стран. Научно-исследовательский объект разместится в префектуре Айти, на его территории также будет построено 11 различных тестовых треков. Общая площадь центра составит примерно 650 гектаров. Ожидается, что он начнет работу уже в следующем году, а на полную мощность выйдет к 2023 году.