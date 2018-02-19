Встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции пройдет в Астане через две недели

Встреча министров иностранных дел России, Ирана и Турции пройдет в Астане через две недели. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Через две недели в Астане три страны-гаранта (режима прекращения боевых действий в Сирии) встретятся на уровне министров иностранных дел, чтобы снизить уровень напряжённости в Сирии, и чтобы потом подготовить почву для проведения саммита в Стамбуле, чтобы там заниматься политическим урегулированием", - сказал Зариф.

Он также отметил, что Москва и Тегеран тесно сотрудничают в противодействии терроризму и экстремизму в Сирии. "Мы были успешны в этом деле", - сказал глава МИД Ирана.