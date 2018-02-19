Стамбульский кассационный суд принял решение вернуть здание «Санасарян Хан» армянской общине. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издающийся в Стамбуле армянский журнал «Жаманак».

Армянский патриархат Стамбула в 2014 году подал иск о возвращении здания «Санасарян Хан», но суд отклонил иск. Патриархат обратился в Кассационный суд.

После национализации «Санасарян Хан» долгие годы служил гостевым домом.