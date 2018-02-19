Состоялся телефонный разговор президентов Российской Федерации и Турции

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, отмечена положительная динамика развития российско-турецкого сотрудничества и условлено о проведении в ближайшей перспективе ряда контактов на различных уровнях.

При обсуждении ситуации в Сирии особое внимание уделено вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате. Подтверждена готовность к плотной координации усилий России, Турции и Ирана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации и продвижения политического процесса – в развитие договорённостей, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

Отдельно затронута обстановка на северо-западе Сирии, в том числе с учётом турецкой военной операции в районе Африна.