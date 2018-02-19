Азиатские индексы - 19-02-18

ТОКИО, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.97% и составил 22149.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.17% и составил 1775.15 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3199.16 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 31115.43 пункта.