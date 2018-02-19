В резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения в связи с Днем возрождения Арцаха

В резиденции президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 19 февраля состоялась торжественная церемония награждения в связи с Днем возрождения Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в своем слове Саакян назвал Арцахское движение одной из самых ярких страниц новейшей истории нашего народа.

«Этот праздник обязывает нас быть сильнее и сплоченнее, последовательно укреплять нашу независимую государственность, обороноспособность и безопасность страны, развивать экономику, улучшать жизненные условия населения, решать социальные проблемы», - отметил Бако Саакян.

Он выразил уверенность, что совместными усилиями удастся осуществить заветные чаяния и цели народа, всегда сохраняя дух 1988-го года.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, другие высокопоставленные лица.