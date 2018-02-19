Новая французская партия "Патриоты" намерена проводить курс на выход Франции из Евросоюза (Frexit). Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник в интервью радиостанции Sud Radio основатель и председатель партии Флориан Филиппо по итогам состоявшегося в воскресенье учредительного съезда.

"Мы выступам за выход из ЕС для того, чтобы восстановить нашу национальную независимость и действовать в интересах экономики, экологии и демократии", - сказал Филиппо, входящий в состав Европарламента. Он отметил, что в основе идеологии новой партии - "защита суверенитета и национальной независимости, верность принципам, заложенным историческим лидером Франции Шарлем де Голлем".

Филиппо сообщил, что в прошедшем в Аррасе (департамент Па-де-Кале) съезде "Патриотов" участвовало более 600 делегатов. "На заседаниях царила отличная атмосфера, мы хорошо поработали, в том числе с нашими британскими друзьями из Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)", - сказал Филиппо. На съезде, отметил он, был приняты устав и другие документы новой организации.

"Патриоты" выступают также за создание новой национальной валюты Франции, усиление пограничного и таможенного контроля на национальных границах, а также формирование самостоятельного курса республики во внешней политике.

Партия "Патриоты" была образована в мае 2017 года как политическая ассоциация. По утверждению самого Филиппо, одной из причин ее создания стал выход из "Национального фронта" политиков, не согласных с курсом руководства. Филиппо, занимавший ранее пост первого вице-председателя "Нацфронта", пояснил, что к такому решению его побудило поражение партии на президентских выборах весной 2017 году. Одной из причин неудачи на выборах он считает "отказ партийного кандидата Марин Ле Пен от требования о выходе Франции из Евросоюза и возвращения к национальной валюте".

В настоящее время партия "Патриоты", согласно ее собственным данным, насчитывает около 7 тыс. активистов. Политические аналитики не исключают, что появление новой партии может значительно ослабить "Национальный фронт", в частности вызывав отток из его рядов части правых голлистов и центристов.



