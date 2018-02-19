Столичные школьники подарили книги мэру Еревана Тарону Маргаряну
По случаю Дня дарения книг, ученики столичных школ посетили мэрию Еревана и подарили книги мэру Тарону Маргаряну.Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поблагодарив учеников за приятный сюрприз, мэр Тарон Маргарян подчеркнул важную роль книги в образовании и воспитании поколений. Поздравив детей с Днем дарения книг, Тарон Маргарян в свою очередь подарил школьникам книги, пожелав им успехов в учебе.
Выразив благодарность за теплый прием, школьники дали обещание хорошо учиться и стать достойными гражданами страны.
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