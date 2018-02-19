В Колумбии собака усыновила обезьяну

В колумбийской Картахене беспородная собака, у которой погибли щенки, взяла под свою опеку детеныша капуцина. Местные жители решили, что дворняга сможет позаботиться об обезьяне. Теперь, как пишет The Sun, пара стала практически неразлучной: собака выкормила обезьяну и позволяет ездить на себе верхом, передает Арменпресс.

Мнения горожан разделились: некоторые считают, что капуцина нужно вернуть в дикую природу, а другие настаивают на том, что пару нельзя разлучать.