Азербайджан целенаправленно затягивает установление прочного мира в регионе: глава МИД Арцаха

Усилия в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта должны быть направлены на возобновление трехсторонних переговоров Арцах-Азербайджан-Армения, а не создание новой переговорной архитектуры. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян.

Коснувшись заявления специального представителя Действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Гюнтера Бехлера о том, что «в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта на столе переговоров есть некоторые принципы по окончательному статусу, однако нет реальной архитектуры переговорного процесса», Маилян отметил, что полноценными переговорами являются переговоры трех сторон – Арцаха, Азербайджана и Армении, подписавших соглашение о прекращении огня в мае 1994 года. Именно этот формат закреплен в итоговом документе Будапештского саммита СБСЕ/ОБСЕ.

«Необходимо также отметить, что отсутствие полноформатных переговоров является производной от отсутствия политической воли у руководства Азербайджана к достижению окончательного урегулирования конфликта. Препятствуя возобновлению трехсторонних переговоров с прямым и полноценным участием Арцаха, отказываясь от реализации миротворческих инициатив по укреплению режима прекращения огня, проводя последовательную политику по эскалации конфликта, Азербайджан целенаправленно затягивает установление прочного мира в регионе», - сказал Маилян.

Он напомнил, что полноформатные переговоры в свое время были сорваны в результате аналогичных манипуляций азербайджанской стороны, которая в разгар работ над Большим политическим соглашением стала настаивать на разработке принципов урегулирования как основы для продолжения переговоров.

», - заключил глава МИД Арцаха.