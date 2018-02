Ровер-ветеран Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Марса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный твиттер проекта.

На минувших выходных марсоход Opportunity отпраздновал очередную круглую дату в своей жизни – он проработал на поверхности Марса пять тысяч дней, прожив в 55 раз дольше, чем ожидали его создатели. Этот день третий ровер НАСА должен был провести в обычном "рабочем" режиме, получая данные о геологии и облике поверхности Марса.

Научная команда Opportunity решила совместить полезное с приятным — ее участники использовали научную камеру MI, встроенную в "руку" марсохода, для получения первой в его жизни фотографии самого себя на поверхности Марса. Для этого они использовали методику, аналогичную той, которая применяется командой его наследника, ровера Curiosity.

Curiosity, севший на поверхность красной планеты в августе 2012 года, получил сотни фотографий самого себя за это время, используя камеру высокого разрешения, уcтановленную в его роботизированной руке.

Teen Life: Now 14-year-old Opportunity celebrates 5,000 sols on Mars with first full #selfie.



These frames from the Microscopic Imager at the end of the rover's robotic arm were used to create the photomontage: https://t.co/4duaH8SHmX pic.twitter.com/X5J1yys7Wn