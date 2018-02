Opportunity մարսագնացն առաջին «սելֆին» Է արել Մարսի վրա աշխատելու 14 տարվա ընթացքում

ԵՐԵՎԱՆ, 19 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Opportunity ռովեր-վետերանն առաջին անգամ լուսանկարել Է ինքն իրեն՝ այս կերպ տոնելով Մարսի մակերեւույթի վրա աշխատելու 5000 օրը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է նախագծի պաշտոնական թվիթերը:

Անցած հանգստյան օրերին Opportunity մարսագնացը տոնել Է իր կյանքի հերթական կլոր ամսաթիվը. այն Մարսի մակերեւույթի վրա աշխատել Է 5 հազար օր՝ ապրելով 55 անգամ ավելի երկար, քան ակնկալում Էին դրա ստեղծողները: Այդ օրը NASA-ի երրորդ ռովերը պետք Է անցկացներ սովորական «աշխատանքային» ռեժիմով՝ տվյալներ ստանալով Մարսի մակերեւույթի երկրաբանության եւ նկարագրի մասին:

Opportunity-ի գիտական թիմը որոշել Է օգտակարը համատեղել հաճելիի հետ. դրա մասնակիցները օգտագործել են MI գիտական խցիկը, որը ներսարված Է մարսագնացի «ձեռքի մեջ»՝ ստանալու համար Մարսի մակերեւույթի վրա ինքն իրեն արած առաջին լուսանկարը: Դրա համար նրանք օգտվել են այն մեթոդիկայից, որը կիրառվում Է նրա հետնորդի՝ Curiosity ռովերի թիմի կողմից:

Curiosity, որը կարմիր մոլորակի մակերեւույթին վայրԷջք Է կատարել 2012 թվականի օգոստոսին, անցած ժամանակաշրջանում ստացել Է հարյուրավոր սելֆիներ՝ օգտագործելով բարձր լուծաչափի խցիկ, որը տեղակայված Է նրա ռոբոտացված ձեռքի մեջ, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

Teen Life: Now 14-year-old Opportunity celebrates 5,000 sols on Mars with first full #selfie.



These frames from the Microscopic Imager at the end of the rover's robotic arm were used to create the photomontage: https://t.co/4duaH8SHmX pic.twitter.com/X5J1yys7Wn