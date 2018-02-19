В Иране нашли обломки упавшего самолета, сообщил источник

Специалисты обнаружили часть обломков иранского пассажирского самолета, потерпевшего крушение в воскресенье. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в министерстве транспорта Исламской республики.

"Часть обломков самолета была недавно обнаружена рядом с районом Денгезлю", — заявил источник.

По его словам, на месте крушения работают команды альпинистов, также в поисках участвует армия.

"Мы попросили армию помочь в поисках на военных вертолетах, так как предыдущие попытки поисков не увенчались успехом", — отметил собеседник агентства.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, в воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полета. Самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту находились 66 человек: 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они, по предварительной информации, погибли.