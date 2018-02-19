Президент Армении Серж Саргсян посетил по случаю Дня дарения книг книжный магазин «Букинист»

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 19 февраля, по случаю отмечаемого в республике Дня дарения книг, посетил книжный магазин «Букинист» в Ереване, где провел встречу с руководителями ряда издательств страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В частности, С. Саргсян встретился с главой издательства «Эдит принт» Мкртичем Карапетяном, руководителем издательства «Зангак» Сократом Мкртчяном, главой издательства «Антарес» Арменом Мартиросяном и директором компании «Букинист» Хачиком Варданяном.

За чайным столом участники встречи побеседовали о достижениях в книгоиздательской деятельности за последние годы и существующих проблемах. Собеседники обсудили вопросы, связанные с издательством и продажей книг, улучшением деятельности библиотек и книжных магазинов, а также совместные программы и работы в рамках сотрудничества государства и частного сектора, направленные на стимулирование чтения.

Издатели представили также свои предложения, которые президент Армении пообещал обсудить с ответственными в данной сфере и попытаться найти полезные для отрасли новые возможности.

С. Саргсян и участники встречи перед обсуждением поздравили друг друга в связи с днем рождения армянского писателя Ованеса Туманяна и Днем дарения книг. Президент с удовлетворением подчеркнул, что в течение прошлых лет в обществе сформировалась добрая традиция – День дарения книг, по сути, один из лучших способов отметить день рождения великого поэта. По случаю праздника участники встречи подарили друг другу книги.

Президент подарил издателям экземпляры книги известного британского историка, писателя Ниала Фергюсона «Цивилизация: чем Запад отличается от остального мира», описывающую 600 лет всемирной истории.

Директор компании «Букинист» подарил Сержу Саргсяну изданный совместно с одним из английских издательств армянский перевод книги «Энциклопедия знаний», где один из разделов посвящен Армении. Генеральный директор издательства «Зангак» главе государства преподнес книгу «История армянского искусства», где представлен исторический путь армянского изобразительного искусства и архитектуры – с древних времен до наших дней.

Глава Antares Media Holding подарил президенту роман Роберта Музиля «Человек без свойств», а глава издательства «Эдит принт» – изданную в последний период издательством переводную литературу – «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «Маленький принц» и «Планета людей» Антуана де Сент-Экзюпери, «Виноваты звёзды» Джона Грина.

Директор компании «Букинист» Хачик Варданян представил президенту существенные успехи, зарегистрированные в последние годы в результате деятельности сети книжных магазинов «Букинист», предстоящие программы в направлении расширения сети и основания книжных магазинов особенно в областях.

Серж Саргсян совершил экскурсию в «Букинисте», ознакомился с отделами книжного магазина, укомплектованными новейшей и лучшей литературой, в том числе и профессиональной.