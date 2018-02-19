СМИ: в Италии по подозрению в связях с мафией задержаны 27 человек

Итальянские правоохранительные органы провели крупную спецоперацию по противодействию мафиозной группировке "Ндрангета", действующей в южной итальянской области Калабрия. Как сообщает в понедельник телеканал Rai News 24, задержаны 27 человек, арестовано имущество на сумму более €100 млн.

По данным телеканала, операция была проведена рано утром 19 февраля силами карабинеров и сотрудников финансовой полиции в нескольких итальянских областях. Задержанные обвиняются в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, отмывании денег, незаконном присвоении активов и средств, ведении противоправной финансовой деятельности, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях преимущественно финансового характера. Правоохранительные органы наложили арест на имущество, недвижимость и банковские счета на общую сумму более €100 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ндрангета" считается самой влиятельной теневой организацией Италии. В январе полицейские Италии и Германии провели совместную операцию по противодействию мафиозной группировке, во время которой были задержаны 169 человек, в том числе глава администрации итальянской провинции Кротоне и три мэра населенных пунктов страны. Четверо задержанных политиков подозревались в том, что предоставляли подряды на выполнение муниципальных работ членам группировки в обмен на поддержку в избирательной кампании.



