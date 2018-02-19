В США школьники организуют марши в поддержку ужесточения контроля над оборотом оружия

Учащиеся школы американского города Паркленд (штат Флорида), где в минувшую среду были убиты 17 человек, организуют марши в Вашингтоне и других городах США, чтобы потребовать от властей ужесточить контроль над оборотом в стране огнестрельного оружия. Акции намечены на 24 марта. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN ученик школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" Кэмерон Каски.

"24 марта вы в каждом крупном городе увидите марши учащихся. На кон поставлены наши жизни, в конце концов именно это приведет нас к победе. Мы хотим извлечь из этой трагедии урок и принести пользу", - подчеркнул Карски, представляющий оргкомитет предстоящих акций.

Он заверил, что его единомышленникам нет дела до политических разногласий между демократами и республиканцами. "Наше послание должностным лицам такое. Вы либо за нас, либо против нас. Мы гибнем, пока взрослые дяди валяют дурака", - прочитал Каски подготовленное обращение оргкомитета.



