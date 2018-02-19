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Кадыров: устроивший стрельбу возле храма в Кизляре не имеет отношения к исламу


Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что стрелявший по прихожанам возле храма в дагестанском Кизляре не имеет никакого отношения к исламу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Уверенно можно говорить, что бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к исламу. Северный Кавказ всегда отличался наличием тесного сотрудничества и взаимопонимания между мусульманами и христианами. Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние" - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

 

 

 

 




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