Кадыров: устроивший стрельбу возле храма в Кизляре не имеет отношения к исламу

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что стрелявший по прихожанам возле храма в дагестанском Кизляре не имеет никакого отношения к исламу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Уверенно можно говорить, что бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к исламу. Северный Кавказ всегда отличался наличием тесного сотрудничества и взаимопонимания между мусульманами и христианами. Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние" - написал Кадыров в своем канале в Telegram.