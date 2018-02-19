СМИ: сирийские войска могут быть введены в Африн в течение 48 часов

Курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) передадут сирийской армии несколько позиций в городе Африн (65 км от Алеппо) и пограничных с Турцией районах. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в понедельник агентство Firat.

По его информации, подразделения правительственных войск могут быть введены в Африн в ближайшие 48 часов. Соглашение об этом достигнуто по итогам переговоров, прошедших между сторонами в Алеппо. Курды требуют также от Дамаска обеспечить противовоздушную оборону Африна, который подвергается атакам турецких ВВС.

Из Дамаска пока не поступало подтверждений о готовящемся вводе армейских подразделений в Африн. 14 февраля заместитель министра иностранных дел республики Фейсал Мекдад заявил на пресс-конференции, что сирийские власти "делают необходимые шаги по отражению турецкой агрессии". Он отметил, что регион Африн, куда вторглись 20 января турецкие войска, "является неотъемлемой частью сирийской территории".

В воскресенье основные боевые действия шли к западу от Африна в округе Раджу. В ходе проведенной операции в селении Блейлик ополченцы СНС уничтожили семь турецких солдат, передало агентство Firat. На стороне Турции воюют формирования вооруженной оппозиции, входящие в состав так называемой Сирийской свободной армии.





