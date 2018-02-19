Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

ИГ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Кизляре


Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре. Как передает Арменпресс, об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Как следует из публикации, доказательств причастности к убийству ИГ* не предоставило.

В Кизляре в результате стрельбы, которую устроил 22-летний Халил Халилов из охотничьего ружья в православном храме , погибли пять пожилых женщин, еще четыре человека госпитализированы. Среди пострадавших — двое сотрудников правоохранительных органов.

Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии.

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации