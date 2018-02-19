ИГ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Кизляре
09:49, 19 Февраль, 2018
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре. Как передает Арменпресс, об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Как следует из публикации, доказательств причастности к убийству ИГ* не предоставило.
В Кизляре в результате стрельбы, которую устроил 22-летний Халил Халилов из охотничьего ружья в православном храме , погибли пять пожилых женщин, еще четыре человека госпитализированы. Среди пострадавших — двое сотрудников правоохранительных органов.
Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии.