В результате авиакатастрофы на юге Ирана выживших нет

Все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту потерпевшего катастрофу в Иране самолета, погибли. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу компании Aseman Airlines, чей самолет разбился в провинции Исфахан.

"Все пассажиры, а также шесть членов экипажа самолета ATR 72-600 погибли при крушении", - сказал он, подтвердив, что на борту находились 66 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по данным иранских авиационных властей, самолет вылетел из аэропорта Тегерана в 08:00 по местному времени (08:30 ереванского времени) и взял курс на Ясудж в провинции Исфахан на юго-западе республики. Инцидент, причины которого пока не выяснены, произошел в районе горы Дена, входящей в горную систему Загрос примерно в 500 км от столицы и в 25 км от пункта назначения. По данным агентства IRNA, воздушное судно разбилось в 120 км от населенного пункта Семиром.

По имеющейся информации, к месту падения авиалайнера направлен спасатели, однако поиски осложнены из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно предварительной информации, незадолго до трагедии экипаж воздушного судна предпринял попытку совершить экстренную посадку на расположенных в провинции фермах.