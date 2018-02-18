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На автодороге Степанаван-Алаверди перевернулся грузовик: состояние  водителя  средней  тяжести


17 февраля в 23:14 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что на 10 км дороги Степанаван-Алаверди произошло ДТП. Есть пострадавший, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой  расчет.

Выяснилось, что грузовик  DAF с г/н 77 AA 977, груженный 20 тоннами зерна, (водитель Г.С., 1976 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся.

Спасатели поднесли водителя  к  машине  скорой  помощи, которая  доставила его в Степанаванский  МЦ. Медики оценили его состояние  как  среднетяжелое.




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