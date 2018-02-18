Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

Спасатели потушили все  пожары  на  травяных участках


17-18 февраля  в ЦКУ МЧС РА поступали сообщения о том, что на травяных участках  в разных областях были случаи возгорания.

В  ереванском районе  Чарбах сгорело 2000 кв/м, по адресу ул.Маштоца 14 в Егегнадзоре – около 200 кв/м,  по адресу ул.Маштоца 15 - около 200 кв/м, в Масисе по адресу  ул. 6-я, №№ 6 и 8 - около 600 кв/м.   

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, все пожары были локализованы  и потушены.

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации