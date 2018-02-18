Спасатели потушили все  пожары  на  травяных участках

17-18 февраля в ЦКУ МЧС РА поступали сообщения о том, что на травяных участках в разных областях были случаи возгорания.

В ереванском районе Чарбах сгорело 2000 кв/м, по адресу ул.Маштоца 14 в Егегнадзоре – около 200 кв/м, по адресу ул.Маштоца 15 - около 200 кв/м, в Масисе по адресу ул. 6-я, №№ 6 и 8 - около 600 кв/м.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, все пожары были локализованы и потушены.