В Мюнхене президент РА напомнил азербайджанцам, как коротка история их народа, и насколько велика история Еревана

Карабахскую проблему можно решить только и только в том случае, если руководство Азербайджана откажется от своих нереалистичных ожиданий.

Так заявил в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности президент РА Серж Саргсян. На вопрос азербайджанского делегата, которого, кстати, прервал даже председательствующий, Серж Саргсян ответил собственным примером толерантности и воспитанности.

«Задам риторический вопрос: если президент вашей страны выражает территориальные притязания в отношении Еревана в этом году, когда в октябре мы будем отмечать 2800-летие нашей столицы, как он может урегулировать проблему НК? Вы хотите жить свободно, жить в Карабахе… я вас уверяю: народ Карабаха тоже хочет жить свободно, тоже хочет жить на своей исторической территории, где их наследие насчитывает тысячелетия. И они не хотят, чтобы вы разрушили это наследие», - как передает Арменпресс, сказал президент Армении.

По его словам, все знают причины, по которым некоторые территории вокруг НК находятся под контролем и защитой Арцаха. Кроме того, народ Арцаха путем референдума еще во время развала СССР выразил свое желание жить независимо, а тогдашние власти Азербайджана попытались силой препятствовать однозначно легимному и правовому решению Карабаха. Кстати, европейские структуры выказали вполне положительное отношение, признав право Арцаха на самоопределние.

«Я ненавижу войну, но чтобы защитить себя, мы должны обеспечить зону безопасности. Мы готовы к мирному разрешению конфликта, если руоководство Азербайджана проявит здоровый разум и сядет за стол переговоров. Эта проблема может быть решена только и только путем взаимопонимания», - сказал президент Армении.

В ходе Мюнхенской конференции он заявил миру и властям Азербайджана, что история Еревана насчитывает 2800 лет. «Армянский народ живет на своей исторической земле как минимум 5000 лет, а азербайджанцы и другие народы, которые Бог знает когда сформировались и обрели идентичность, не в силах сломить волю армянского народа», - скаазл президент.

Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 16 февраля и завершится 18 февраля.