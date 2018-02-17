Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

В Мюнхене президент РА напомнил азербайджанцам, как коротка история их народа, и насколько велика история Еревана


Карабахскую проблему  можно решить только и только в том случае, если руководство Азербайджана откажется от своих нереалистичных ожиданий.

Так   заявил в  своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности президент РА   Серж Саргсян. На вопрос азербайджанского делегата, которого, кстати, прервал даже председательствующий, Серж Саргсян ответил собственным примером толерантности и воспитанности.      

«Задам риторический вопрос: если президент вашей страны выражает территориальные притязания в отношении Еревана в этом году, когда в октябре  мы  будем отмечать 2800-летие нашей столицы, как  он может урегулировать проблему  НК? Вы хотите  жить свободно, жить в Карабахе… я вас уверяю: народ Карабаха тоже хочет жить свободно, тоже  хочет жить на  своей исторической  территории, где их наследие  насчитывает тысячелетия. И они не  хотят, чтобы вы разрушили это наследие», - как  передает Арменпресс, сказал президент Армении.

По его словам, все знают причины, по которым некоторые  территории вокруг НК находятся под контролем и защитой  Арцаха. Кроме  того, народ Арцаха путем референдума еще во  время  развала СССР  выразил свое  желание жить независимо, а тогдашние  власти Азербайджана попытались силой  препятствовать однозначно легимному  и правовому  решению Карабаха. Кстати, европейские  структуры выказали вполне положительное  отношение, признав право Арцаха на самоопределние.

«Я ненавижу войну, но чтобы  защитить себя, мы  должны  обеспечить зону  безопасности. Мы  готовы к мирному  разрешению конфликта, если руоководство Азербайджана проявит здоровый разум и сядет за стол переговоров. Эта проблема  может быть решена  только и только путем взаимопонимания», - сказал президент Армении.

В ходе  Мюнхенской  конференции он заявил миру  и властям Азербайджана, что история  Еревана насчитывает 2800 лет. «Армянский народ живет на  своей  исторической  земле как  минимум 5000 лет, а азербайджанцы и другие  народы, которые  Бог знает когда сформировались  и обрели идентичность, не в силах сломить волю армянского народа», - скаазл президент.

Мюнхенская конференция  по безопасности стартовала 16 февраля и завершится 18 февраля.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации