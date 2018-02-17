Основным препятствием установления отношений является отсутствие политической воли руководства Турции – президент Армении

Армения сама не говорит на языке предусловий, и от других не потерпит предъявления предусловий. Так заявил в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности президент РА Серж Саргсян. По его словам, в годы холодной войны Армения была на границе с одним из полюсов. После падения Берлинской стены прошло тридцать лет, но Турция продолжает держать на замке границу с Арменией – здесь словно остановилось время.

«Могу с уверенностью сказать, что Армения сделала все, чтобы разрешить эту ситуацию. Инициированный мной процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией мог открыть возможности не только для наших стран, но и для всего региона», - как передает Арменпресс, сказал президент Армении, добавив, что подписанные в 2009г. протоколы так и остались на бумаге. Турция не только не ратифицировала их, но и выдвинула предусловия, не имеющие никакой связи с ними. И это есть не что иное, как упущение исторической возможности.

«На самом ли деле Азербайджан торпедирует отношения Армении и Турции, как нас пытаются уверить? Нет, основным препятствием установления отношений является отсутствие политической воли руководства Турции. Думаю, вы представляете, что многие представители всемирной армянской диаспоры отнюдь не были в восторге от такого решения. И это было естественно, поскольку они являются потомками переживших геноцид и лишившихся родины. Я объездил весь мир, встретился с нашими сестрами и братьями в диаспоре, обсудил с ними этот в высшей степени чувствительный вопрос. А проявило ли такую политическую волю руководство Турции, встали ли они на защиту своей подписи под документом? Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции», – сказал президент Армении.

Он подчеркнул, что протоколы были обговорены, исходя из реальных условий. По его словам, если Турция дожидается других условий, чтобы ратифицировать протоколы, то она глубоко ошибается.

«При новых условиях следует обговорить новый документ. Армения сама не говорит на языке предусловий, и от других не потерпит предъявления предусловий», добавил президент.