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Армения ни с кем не вела тайных переговоров и никаких решений под давлением не принимала – Серж Саргсян


Президент  РА Серж Саргсян уверяет, что Армения  не отказывалась от подписания Ассоциативного соглашения с ЕС, это ЕС не пожелал подписывать с ней соглашение. В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности  Серж Саргсян подчеркнул, что Армения  неизменно была открыта и искренна со своими партнерами – особенно с партнерами по интеграции. 

«Когда мы  начали переговоры  с ЕС, все  наши партнеры  и союзники были информированы  об этом, и наши европейские партнеры  знали, что мы  вели переговоры о членстве в ЕАЭС – в то время Таможенном союзе.  Мы  считали это возможным. И когда принцип «и – и» сменился принципом «или – или», мы  отказались подписывать Соглашение  об ассоциации. Иными словами, не  мы отказались от подписания Ассоциативного соглашения с ЕС, а ЕС не пожелал подписывать с нами соглашение.  Мы  даже  предложили подписать политическую составляющую соглашения, если возможно, но наши европейские партнеры  сказали – нет. Однако всего через несколько недель с Украиной  было подписано именно такое соглашение, которое  предлагали мы.

Мы  хорошо понимали возможности Армении и возможности Украины, роль Армении и роль Украины, и тем не  менее для  нас это было странно. Так что не мы  отказались подписывать соглашение. И слава Богу – вскоре после  этого  ЕС принял решение, которое  было утверждено на саммите в  Риге: это был дифференцированный подход, и благодаря  ему нам удалось подписать с Евросоюзом документ», - как  передает Арменпресс, сказал президент Армении.

Серж Саргсян посчитал важным еще раз подчеркнуть, что Армения  ни с кем не  вела тайных переговоров и никаких решений под давлением не  принимала. «Наш исторический  опыт показывает, что попытка урвать временные дивиденды  от конфликтов приводят к  большим трагедиям. Мы  уже  проходили через такие  трагедии и не хотели бы, чтобы они повторились», – сказал  Серж Саргсян.




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