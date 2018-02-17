Армения ни с кем не вела тайных переговоров и никаких решений под давлением не принимала – Серж Саргсян

Президент РА Серж Саргсян уверяет, что Армения не отказывалась от подписания Ассоциативного соглашения с ЕС, это ЕС не пожелал подписывать с ней соглашение. В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности Серж Саргсян подчеркнул, что Армения неизменно была открыта и искренна со своими партнерами – особенно с партнерами по интеграции.

«Когда мы начали переговоры с ЕС, все наши партнеры и союзники были информированы об этом, и наши европейские партнеры знали, что мы вели переговоры о членстве в ЕАЭС – в то время Таможенном союзе. Мы считали это возможным. И когда принцип «и – и» сменился принципом «или – или», мы отказались подписывать Соглашение об ассоциации. Иными словами, не мы отказались от подписания Ассоциативного соглашения с ЕС, а ЕС не пожелал подписывать с нами соглашение. Мы даже предложили подписать политическую составляющую соглашения, если возможно, но наши европейские партнеры сказали – нет. Однако всего через несколько недель с Украиной было подписано именно такое соглашение, которое предлагали мы.

Мы хорошо понимали возможности Армении и возможности Украины, роль Армении и роль Украины, и тем не менее для нас это было странно. Так что не мы отказались подписывать соглашение. И слава Богу – вскоре после этого ЕС принял решение, которое было утверждено на саммите в Риге: это был дифференцированный подход, и благодаря ему нам удалось подписать с Евросоюзом документ», - как передает Арменпресс, сказал президент Армении.

Серж Саргсян посчитал важным еще раз подчеркнуть, что Армения ни с кем не вела тайных переговоров и никаких решений под давлением не принимала. «Наш исторический опыт показывает, что попытка урвать временные дивиденды от конфликтов приводят к большим трагедиям. Мы уже проходили через такие трагедии и не хотели бы, чтобы они повторились», – сказал Серж Саргсян.