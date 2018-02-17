Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

В Грузии на узкоколейной дороге поезд сошел с рельсов


Поезд, следовавший по маршруту Боржоми-Бакуриани, который известен как "Кукушка", сошел с рельсов, пострадавших нет, заявил РИА Новости сотрудник компании "Грузинская железная дорога", сообщает Арменпресс" со ссылкой на ТАСС.

По данным собеседника агентства, "техническая проблема была своевременно устранена, и в результате инцидента никто не пострадал".

"Поезд снова продолжает перевозить пассажиров. Детали случившегося выяснит соответствующая комиссия",- заявил представитель компании. Он не уточнил иных подробностей, включая вопрос, когда произошел инцидент.

Боржоми и Бакуриани соединяет старинная узкоколейная железная дорога. Ее строительство началось летом 1897 года и из-за сложных климатических условий длилось четыре года.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации