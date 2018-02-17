Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

Англичанин проехал на своей машине 20.000 миль


Англичанин на  своей  машине объездил 21 страну: марафон  начался в самом северном баре и завершился тоже в баре – в самом южном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

38-летний Бен Кумбс из Девона проехал 20.000 миль через три материка – от Арктики до южной точки Чили. Путешествие  заняло 7 месяцев.

«Главное само путешествие, а  не конечная цель», - сказал Кумбс. Мысль о путешествии возникла у  него в кабачке в Дартмуре, а стартовой точкой стал норвежский остров Свальбард, в  котором всего … 4 жителя.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации