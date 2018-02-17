Англичанин проехал на своей машине 20.000 миль

Англичанин на своей машине объездил 21 страну: марафон начался в самом северном баре и завершился тоже в баре – в самом южном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

38-летний Бен Кумбс из Девона проехал 20.000 миль через три материка – от Арктики до южной точки Чили. Путешествие заняло 7 месяцев.

«Главное само путешествие, а не конечная цель», - сказал Кумбс. Мысль о путешествии возникла у него в кабачке в Дартмуре, а стартовой точкой стал норвежский остров Свальбард, в котором всего … 4 жителя.