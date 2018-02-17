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Президент РА отбыл в ФРГс рабочим визитом


Президент РА Серж Саргсян  отбыл в  Федеративную Республику Германии с рабочим визитом – для  участия  в  Мюнхенской  конференции по безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент Армении выступит на саммите  с речью.




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