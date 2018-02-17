Президент РА отбыл в ФРГс рабочим визитом

Президент РА Серж Саргсян отбыл в Федеративную Республику Германии с рабочим визитом – для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент Армении выступит на саммите с речью.