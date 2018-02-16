Время в Ереване: 11:07:36,   16 Февраль

Армен Саркисян принял предложение стать кандидатом в президенты Армении


Президент Серж Саргсян 16 февраля встретился с выдвинутым на заседании исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) 18 января от партии кандидатом на пост президента Арменом Саргсяном, который на прошлой встрече попросил время для проведения встреч с разными политическими, общественными, культурным и научным кругами, руководством Арцаха и представителями диаспоры, чтобы принять окончательное решение.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что запланированные встречи завершены, и он принял решение. Во время встречи с президентом Республики Армения кандидат в президенты Республиканской партии подробно изложил причины своего решения.

Армен Саркисян отметил, что готов стать кандидатом в президенты.


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