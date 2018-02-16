Посол Армении встретился с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян 16 февраля встретился с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили зафиксированный за прошлый год рост в сфере экономических отношений, а также обсудили ряд представляющих взаимный интерес экономических вопросов.

Дмитрий Кумсишвили указал на важность выхода Грузии на иранский рынок через Армению.

Посол Рубен Садоян, в свою очередь, отметил важность тесного армяно-грузинского сотрудничества в туристической сфере и подчеркнул, что вопрос придания приоритетности армянскому туристическому направлению для грузинских туристов постоянно находится в центре его внимания.

В процессе обсуждения туристической темы, министр Дмитрий Кумсишвили представил проводимую грузинскими властями в этом направлении активную политику.

Стороны достигли договоренности придать регулярный характер двусторонним контактам и обмену опыта в отраслевых направлениях.