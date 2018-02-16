Ара Баблоян принял заместителя министра иностранных дел Японии по парламентским вопросам

16 февраля Председатель НС А.Баблоян принял заместителя министра иностранных дел Японии по парламентским вопросам Манабу Хори.

А.Баблоян отметил, что армяно-японские отношения в последние годы развивались и расширялись в различных сферах.

Глава парламента подчеркнул важность межпарламентских связей, особенно роль активного сотрудничества парламентских групп дружбы в развитии двусторонних отношений. Он отметил также необходимость взаимных визитов и обмена опытом.

А.Баблоян высоко оценил взвешенную позицию Японии в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Председатель НС выразил признательность правительству Японии за многолетнее содействие и реализуемые в нашей стране программы.

Спикер парламента выразил готовность и впредь способствовать осуществлению армяно-японских совместных программ.

Заместитель министра иностранных дел Японии по парламентским вопросам Манабу Хори, поблагодарив за теплый прием, выразил надежду, что его визит явится новым стимулом для еще большего развития и углубления отношений двух стран. Высоко оценив существующий уровень отношений между Японией и Арменией, он констатировал, что Армения – один из важных партнеров Японии. Подчеркнув роль активной деятельности парламентских групп дружбы двух стран, г-н Хори выразил готовность содействовать углублению межгосударственных отношений.

На встрече обсуждены шаги по укреплению сотрудничества в экономической, торговой и культурной сферах, а также другие представляющие взаимный интерес вопросы.