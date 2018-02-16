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Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча «Эстерсунд»-«Арсенал»


Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча «Эстерсунд»-«Арсенал» в 1/16 финала Европейской лиги.

Как передает «Арменпресс»,  такое решение приняли фанаты клуба «Арсенал».

В 1/16 финала Европейской лиги состоялась встреча «Эстерсунд»-«Арсенал», которая завершилась со счетом 0:3. Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян был в стартовом состве «Арсенала», однако был заменен на  82-й минуте, после того, как стал автором голевой передачи. Ответная встреча состоится через неделю.


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