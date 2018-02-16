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Председатель Кнессета Израиля дал предварительное согласие посетить Армению


Председатель Кнессета Израиля Йоэль Эдельштейн дал предварительное согласие посетить Армению. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель группы межпарламентской дружбы с Израилем НС Армении Гагик Минасян, представляя результаты визита в Израиль их делегации.

 «Мы пригласили председателя Кнессета Израиля посетить Армению с официальным визитом, и он дал предварительное согласие»,- сказал руководитель группы межпарламентской дружбы с Израилем НС Армении Гагик Минасян.

По его словам, они сообщили председателю Кнессета Израиля Йоэлю Эдельштейну о том, что в этом году Армения празднует 100-летие Первой Республики  и пригласили его принять участие в праздновании. Как сказал руководитель группы межпарламентской дружбы с Израилем НС Армении Гагик Минасян, этот визит будет иметь очень важное значение, поскольку визитов подобного уровня ранее никогда не было.


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