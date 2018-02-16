До начала весенних каникул, в парламенте Нидерландов обсудят 2 проекта о Геноциде армян. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель комитета Айдата Нидерландов Масис Абрамян. По его словам, парламент пока не принял эти законопроекты, и планировалось поднять этот вопрос во время часа вопросов-ответов в парламенте 15-го февраля.

«Запланированное обсуждение было снова отложено, думаю, 2 проекта о Геноциде армян будут обсуждены в парламенте Нидерландов до начала весенних каникул. Что касается слухов, будто в парламенте Нидерландов приняли Геноцид армян, то, думаю, что некоторые СМИ поспешили»,- сказал он.

По его словам, общий настрой депутатов в этом вопросе положительный.