До начала весенних каникул, в парламенте Нидерландов обсудят 2 проекта о Геноциде армян
14:10, 16 Февраль, 2018
До начала весенних каникул, в парламенте Нидерландов обсудят 2 проекта о Геноциде армян. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель комитета Айдата Нидерландов Масис Абрамян. По его словам, парламент пока не принял эти законопроекты, и планировалось поднять этот вопрос во время часа вопросов-ответов в парламенте 15-го февраля.
«Запланированное обсуждение было снова отложено, думаю, 2 проекта о Геноциде армян будут обсуждены в парламенте Нидерландов до начала весенних каникул. Что касается слухов, будто в парламенте Нидерландов приняли Геноцид армян, то, думаю, что некоторые СМИ поспешили»,- сказал он.По его словам, общий настрой депутатов в этом вопросе положительный.
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