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Раскрыта причина расстрела школьников во Флориде


Николас Круз, расстрелявший из винтовки учеников в одной из школ города Паркленд в штате Флорида рассказал следователям, что послужило причиной нападения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ABC News.

Он заявил, что слышал голоса в голове, которые давали ему указания совершить преступление.

Те, кто знает 19-летнего молодого человека, описывают его как проблемного подростка, который чувствовал себя очень одиноким. Адвокат семьи, в которую мальчик попал после смерти приемной матери, сказал, что Николас был в глубокой депрессии и посещал психотерапевта. Однако впоследствии сеансы прекратились.

 

 




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