В Армении будет преобладать солнечная погода

16-го февраля – днем, 17-го февраля, 20-21-го февраля на территории Армении ожидаются погода без осадков и высокий температурный фон. 18-19 февраля в большинстве регионов страны и в столице возможны периодические осадки, в горных районах – в виде мокрого снега, а в предгорьях и долинах – в виде дождя. Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду.

Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, температура воздуха в ночь на 18 февраля повысится на 4-5 градусов, а днем – настолько же понизится.



В Ереване 16-го февраля – днем, 17-го февраля, 20-21-го февраля на территории Армении ожидаются погода без осадков, 18-19 февраля возможны периодические осадки, в виде дождя.

16-го февраля и 17-го февраля столбик термометра в дневные часы закрепится на отметке 14-16 градусов тепла, 18-19 февраля температура резко понизится до 10-12 градусов выше нуля, однако 20-21-го февраля вновь потеплеет до 13-15 градусов.