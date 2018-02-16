Время в Ереване: 11:07:36,   16 Февраль

Бако Саакян принял участие в заседании коллегии прокуратуры Республики Арцах


16 февраля Президент Бако Саакян принял участие в заседании коллегии прокуратуры Республики Арцах по обобщению итогов деятельности в 2017-ом году. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Глава государства дал в целом удовлетворительную оценку деятельности прокуратуры в 2017-м году.
При этом Бако Саакян подчеркнул необходимость детального изучения результатов проведенных работ, проведения анализа по объективной оценке ситуации и реализации конкретных мер по решению существующих задач.
"Среди важных факторов выполнения поставленных задач на надлежащем уровне - обеспечение соответствующего уровня профессионализма работников системы, наличие принципиальности и необходимых человеческих качеств", - отметил глава государства.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации