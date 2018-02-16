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Грайр Товмасян представил прошение об отставке


Председатель Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Г.Товмасян представил Председателю НС прошение об отставке. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.


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