Упомянутые высказывания снижению напряженности явно не способствуют: представитель МИД РФ о заявлении Алиева

МИД России прокомментировал недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках предвыборной кампании о т.н. «возврате» исторических азербайджанских земель – Еревана, Зангезура и всей Армении в целом.

«В Москве, разумеется, видели выступление президента Азербайджана на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряженные, и упомянутые высказывания снижению напряженности явно не способствуют», – как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корр. программы "Оракарг" Общественной телекомпании Армении.