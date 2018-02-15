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Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу


Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с происшедшей в школе города Паркленд штата Флорида трагедией, ставшей причиной десятков невинных жертв и раненных.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян выразил глубокие соболезнования президенту Трампу, дружественному народу Соединённых Штатов и родным погибших, пожелав им силы и мужества духа, а раненным - скорейшего выздоровления. 




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