Президент Армении принял министра социальных вопросов и труда Кувейта

Президент Армении Серж Саргсян принял 15 февраля министра социальных вопросов и труда Кувейта, государственного министра по экономическим вопросам Гинда Саби аль-Саби.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравив Гинда Саби аль-Саби с переназначением на должность министра социальных вопросов и назначением на должность государственного министра по экономическим вопросам, Серж Саргсян выразил надежду, что министр своей активной деятельностью продолжит способствовать укреплению двухсторонних межгосударственных связей.

Отметив, что Армения придает важное значение развитию дружественных отношений с Кувейтом во всех сферах, представляющих взаимный интерес, Серж Саргсян с удовлетворением отметил солидное взаимодействие, сложившееся после установления дипломатических отношений между двумя странами и прогресс, достигнутый в межгосударственных отношениях.

Президент выразил благодарность кувейтским властям и народу за теплое отношение к армянской общине, а также поддержку, оказанную правительством Кувейта сирийским армянам, эмигрировавшим в Армению.

Министр социальных вопросов и труда Кувейта, государственный министр по экономическим вопросам подчеркнул, что в его стране питают глубокое уважение к армянской общине и дружественному армянскому народу, и он лично имеет особое отношение к Армении, куда часто приезжает в качестве туриста и советует то же своим соотечественникам.

Министр с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество с Министерством труда и социальных вопросов Армении. Он пригласил армянского коллегу на посетить Кувейт в целях углубления сотрудничества по новым программам и обмену опытом. По словам министра, в рамках визита будет подписан меморандум о взаимопонимании между двумя министерствами.

Президент Серж Саргсян выразил благодарность Кувейту за создания достойных условий для пожилых людей, строительство нового здания для престарелых, подчеркнув, что оказание помощи нуждающимся в заботе - это благочестивое дело.